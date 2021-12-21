السودان.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات وتسجيل عمليات اغتصاب في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر أصيب بالرصاص الأحد في التظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالبة بحكم مدني.

وأفادت مسؤولة حكومية بأنه تم توثيق حادثتي اغتصاب لمشاركتين في هذه التجمعات.

وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب في بيان وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عاما) إثر إصابته برصاصة في الرأس من قبل قوات الأم خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أمدرمان.

وحتى الآن وحسب إحصاءات لجنة الأطباء، قتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة الأحد التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير.

وقالت اللجنة إنه "بهذا يرتفع عدد الضحايا إلى 47 شهيدا"، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر 2021.

من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في السودان لوكالة فرانس برس "وثقنا حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر".

وأوضحت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن "إحداهن دونت بلاغا والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية"، من دون توضيح أي تفاصيل حول البلاغ أو المتهم.

وكانت هيئة محامي دارفور أفادت في بيان الاثنين بأن عدة جرائم جسيمة وقعت بحق المحتجين يوم الأحد عقب مسيرة 19 ديسمبر، ومن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة "اغتصاب الحرائر".

وأضافت الهيئة أنه "حسب إفادات بعض المغتصبات فقد تم تهديد بعضهن بفتح بلاغات جنائية ضدهن بممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمت".

ويعد إقليم دارفور في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر بها جرائم الاغتصاب.

المصدر: أ ف ب