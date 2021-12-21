 
مباشر

هل هي مقدمة لتأجيل الانتخابات؟.. تطورات ليبية مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي

أخبار العالم العربي

هل هي مقدمة لتأجيل الانتخابات؟.. تطورات ليبية مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0b3

قبل يومين من موعدها الانتخابي.. شهدت ليبيا تطورات متسارعة على أكثر من صعيد، وفيما رصدت عملية انتشار عسكري غامضة ببعض مناطق العاصمة طرابلس، أعلن عن زيارة فتحي باشاغا لبنغازي.

إقرأ المزيد
انتشار عربات مدرعة في مناطق من جنوب شرق العاصمة الليبية وإغلاق طرق بسواتر ترابية
انتشار عربات مدرعة في مناطق من جنوب شرق العاصمة الليبية وإغلاق طرق بسواتر ترابية

وأفادت عدة وسال إعلام ليبية بأن وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا وهو مرشح للانتخابات الرئاسية يزور مدينة بنغازي للالتقاء بالمشير خليفة حفتر صحبة مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية هو أحمد معيتيق.

وأوضحت صحيفة العنوان بهذا الشأن أن طائرة خاصة نقلت باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

إلى ذلك، وفي خبر عاجل، ذكرت قناة تلفزيون ليبيا الأحرار أن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح أعطى تعليمات قضت "بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها".

وأفيد أيضا في هذا الصدد بأن السايح أوصى في الوقت ذاته "باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات"، ما قد يشير إلى إعلان قريب بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر.

المصدر: العنوان + ليبيا الأاحرار + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا