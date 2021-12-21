انتشار عربات مدرعة في مناطق من جنوب شرق العاصمة الليبية وإغلاق طرق بسواتر ترابية

ذكرت مواقع محلية تتابع الأوضاع الليبية أن عربات مدرعة وآليات مجنزرة انتشرت في عدة تقاطعات للطرق في منطقة عين زارة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

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وذكرت مصادر أن شوارع أقفلت بسواتر ترابية في منطقة خلة الفرجان ومناطق مجاورة تقع جنوب غرب منطقة عين زارة.

وتحدثت مواقع إخبارية محلية عن حالة استنفار أمني في ضواحي طرابلس الجنوبية والشرقية، من دون ذكر تفاصيل للجهات التي تقف وراء هذا التحشيد أو أسبابه.

يشار إلى أن انتخابات عامة في ليبيا من المقرر أن تجرى يوم 24 ديسمبر الجاري، إلا أن العديد من المسؤولين الليبيين يشككون في إمكانية إجرائها في موعدها، مشيرين إلى ضرورة تأجيلها.

المصدر: المرصد + مواقع محلية