ليبيا.. حرس المنشآت يوقفون إنتاج النفط في عدد من الحقول
Reuters
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أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الاثنين، بأن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في عدد من الحقول بما في ذلك الشرارة والوفاء والحمادة.
وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن صافي إيرادات شهر أكتوبر بلغ 1.9 مليار دولار من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.
المصدر: رويترز
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