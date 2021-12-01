"الليبية للنفط": صافي إيرادات أكتوبر بلغ 1.9 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، أن صافي إيرادات شهر أكتوبر بلغ 1.9 مليار دولار من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن "صعود الإيرادات للشهر التالي على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا"، إلا أن استمراره "مرتبط باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب".

وأوضحت المؤسسة في بيان أنها ستستمر في الإعلان عن عائدات النفط "بكل شفافية، تماشيا مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى يومنا هذا".

المصدر: RT