دمشق: تركيا لم تف بوعودها لروسيا

حمل أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري، أنقرة المسؤولية عن بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة في بلاده.

وفي تصريح للصحفيين، قال سوسان، الذي يرأس الوفد السوري في الجولة الـ17 لمحادثات بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، والتي انعقدت في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء: "كان يمكن أن نحصل على نتائج بناءة أكثر لو أوفى نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بالالتزامات التي قطعها على نفسه للجانب الروسي".

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من جانبه، ذكر المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو على اتصال وثيق مع أنقرة بشأن الوضع في شمال سوريا.

وأضاف: "لم يف الجانب التركي بكل الالتزامات، لكننا نرى لديهم رغبة حثيثة في المساعدة في عملية (التسوية)"، مؤكدا وجود مسلمات لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين تركيا وروسيا.

المصدر: "نوفوستي"