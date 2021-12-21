لافرنتييف: روسيا تتعاون مع تركيا بشأن الوضع في شمال سوريا

بدأت في عاصمة كازاخستان اليوم، مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.

ويرأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فيما يرأس وفد الحكومة السورية نائب وزير الخارجية أيمن سوسان.

وقال لافرنتييف، في مؤتمر صحفي عقد في نورسلطان اليوم، إن روسيا تتعاون بشكل مكثف مع تركيا بشأن الوضع في شمال سوريا.

وأضاف المبعوث الروسي: "نحن نتعاون بشكل وثيق للغاية مع زملائنا الأتراك، لتصحيح الوضع في شمال وشمال غرب سوريا. بالطبع، لم يقم الجانب التركي بتنفيذ كل الالتزامات، لكننا نرى رغبتهم النشيطة في تسهيل هذه العملية".

وشدد لافرنتييف على أن تتوفر كل المقدمات والظروف اللازمة، لتنفيذ الاتفاقات بين تركيا وروسيا.

المصدر: نوفوستي