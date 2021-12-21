"طيران الإمارات" تجلي عالقين في المغرب

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن تشغيل 3 رحلات خاصة انطلاقا من الدار البيضاء أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري، لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم.

وذكرت الشركة في بيان لها أنه "سبق للشركة تشغيل رحلة عودة يوم 16 ديسمبر الجاري، ويمكن للركاب مواصلة سفرهم على هذه الرحلات إلى دبي أو عبرها إلى مختلف وجهات شبكة طيران الإمارات، التي تغطي أكثر 120 وجهة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكيتين".

وأضافت: "ستغادر رحلة طيران الإمارات (ئي كيه 752) مطار محمد الخامس في الدار البيضاء أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري".

ولفتت إلى أنه "يمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الرسمي المعتمد للشركة ومن خلال وكلاء الأسفار ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومراكز الاتصال"، مشددة على أنه "ينبغي على الركاب استيفاء جميع متطلبات المغادرة من المغرب، كما يجب أن يكونوا مستوفين لشروط الدخول إلى الإمارات أو عبرها للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة".

وشغلت "طيران الإمارات" خلال العام الماضي، رحلات إجلاء من المغرب وإليه لمساعدة المسافرين العالقين بسبب إجراءات صحية وإغلاق تسبب به انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "هسبريس"