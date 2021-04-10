"طيران الإمارات" تسير رحلة "خاصة" متعلقة بكورونا (فيديو)

تسير شركة "طيران الإمارات"، اليوم السبت، الرحلة الخاصة "EK2021"، التي تحمل على متنها طاقما وركابا من متلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن هذه الرحلة تأتي "احتفالا بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات، إذ تم تقديم أكثر من 8 ملايين و923 ألف جرعة في الدولة حتى أمس الجمعة".

تأتي هذه الرحلة احتفالاً بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات، إذ تم تقديم أكثر من 8 ملايين و923 ألف جرعة في الدولة حتى يوم أمس الجمعة. #الإمارات_اليومpic.twitter.com/T95CfEq07K — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

كما ستساهم هذه الرحلة في "تسليط الضوء على التقدم الذي حققته "طيران الإمارات" في ما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصا أفراد أطقم الطائرات، بحسب "الإمارات اليوم".

وفي تفاصيل هذه الرحلة، سيختبر المسافرون على هذه الرحلة التقنية "البيومترية" التي باشرت "طيران الإمارات" تطبيقها مؤخرا في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي، حيث تمكن هذه التقنية المسافرين من إنهاء كافة إجراءات السفر من دون تلامس، كما توفر التقنية "البيومترية" للمسافرين تجربة الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة.

وتسلط هذه الرحلة الضوء أيضاً على التقدم الذي حققته #طيران_الإمارات فيما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصاً أفراد أطقم الطائرات. @emirates#الإمارات_اليومpic.twitter.com/UbtyJvlM28 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

يختبر المسافرون على هذه الرحلة التقنية البيومترية التي باشرت #طيران_الإمارات تطبيقها مؤخراً في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي إذ تمكن هذه التقنية المسافرين من إنهاء كافة إجراءات السفر من دون تلامس @emirates#الإمارات_اليومpic.twitter.com/8Y8BveJQK8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

تتيح هذه التقنية التي طُبقت في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة المسافرين من إنهاء كافة إجراءات السفر من دون تلامس @emirates#الإمارات_اليومpic.twitter.com/SbSMDcdUUn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

توفر التقنية البيومترية للمسافرين تجربة الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة تمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات من دون تلامس @emirates#الإمارات_اليومpic.twitter.com/mvy7is4bKT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

تجدر الإشارة إلى أن شركة الطيران الإماراتية خصصت لهذه الرحلة طائرتها "A380"، المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات.

وخصصت #طيران_الإمارات لهذه الرحلة طائرتها A380 المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات #الإمارات_اليومpic.twitter.com/EWYljYdvzz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

المصدر: "الإمارات اليوم"