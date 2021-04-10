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"طيران الإمارات" تسير رحلة "خاصة" متعلقة بكورونا (فيديو)

مال وأعمال

Reuters Handout .
طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات"
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تسير شركة "طيران الإمارات"، اليوم السبت، الرحلة الخاصة "EK2021"، التي تحمل على متنها طاقما وركابا من متلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

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وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن هذه الرحلة تأتي "احتفالا بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات، إذ تم تقديم أكثر من 8 ملايين و923 ألف جرعة في الدولة حتى أمس الجمعة".

كما ستساهم هذه الرحلة في "تسليط الضوء على التقدم الذي حققته "طيران الإمارات" في ما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصا أفراد أطقم الطائرات، بحسب "الإمارات اليوم".

وفي تفاصيل هذه الرحلة، سيختبر المسافرون على هذه الرحلة التقنية "البيومترية" التي باشرت "طيران الإمارات" تطبيقها مؤخرا في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي، حيث تمكن هذه التقنية المسافرين من إنهاء كافة إجراءات السفر من دون تلامس، كما توفر التقنية "البيومترية" للمسافرين تجربة الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الطيران الإماراتية خصصت لهذه الرحلة طائرتها "A380"، المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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