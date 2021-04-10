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بن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد بينهم أول رائدة فضاء عربية

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بن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد بينهم أول رائدة فضاء عربية
Reuters
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد بينهم أول رائدة فضاء عربية.

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وقال حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهما أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا... تم اختيارهما من بين أكثر من 4000 متقدم.. وسيبدأ تدريبهما قريبا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهما.. ونعول عليهما لرفع اسم الإمارات في السماء".

المصدر: RT

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