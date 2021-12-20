خبير مصري لـRT: صور الأقمار لم تسجل أي تجفيف بالممر الأوسط لسد النهضة

أشار الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي في تصريح لـRT إلى أن الجانب المصري لم يسجل أي أعمال تتعلق بتجفيف الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي إن "صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم 20 ديسمبر 2021 أن سد النهضة دون تقدم منذ انتهاء موسم الأمطار نهاية أكتوبر الماضي، وأن المياه مازالت تمر من أعلى الممر الأوسط بكميات قليلة تبلغ حوالي 10 مليون م3 في اليوم، وهي ناتج التصريف من بحيرة تانا البالغ 3.8 مليار م3 في السنة".

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وأضاف أنه "لا توجد أخبار عن التوربينين الذى كان مقررا لهما التشغيل في أكتوبر الماضي، كما أن بوابتي التصريف في الجانب الغربي مغلقتان حتى اليوم، وبالتالي لا توجد أي أعمال نحو تجفيف الممر الأوسط والتي تعتبر الخطوة الأولى في الاستعدادات للتخزين الثالث التي لم تبدأ بعد".

ويبلغ إجمالي المياه المخزنة في سد النهضة حوالي 8 مليار م3 وهي محصلة التخزين الأول (5 مليار م3) العام الماضى، وتخزين هذا العام غير المكتمل (3 مليار م3) عند منسوب حوالي 573 متر فوق سطح البحر.

المصدر: RT