مجلس التعاون الخليجي يوضح موقفه من "الأمن المائي لمصر والسودان" وقضية سد النهضة

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الأمن المائي لمصر والسودان "جزء لا يتجزأ من الأمن العربي"، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لحل قضية سد النهضة الإثيوبي.

إقرأ المزيد

وقال المجلس، الذي يضم كلا من السعودية الإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان، في بيان ختامي أصدره مساء الثلاثاء عقب قمته الـ42 في الرياض، إنه أكد "أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، وشدد على "رفضه لأي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل".

وجدد المجلس "دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف".

وأشار بيان القمة الخليجية في هذا السياق إلى "أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية".

المصدر: "واس"