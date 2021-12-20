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مصر.. الكشف عن مفاجأة كبيرة حول مصنع ينتج الجبن من معجون حوائط

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مصر.. الكشف عن مفاجأة كبيرة حول مصنع ينتج الجبن من معجون حوائط
Globallookpress
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كشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية في مصر فيصل جودة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، في قضية مصنع الجبنة المصنوعة بالدهانات.

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بالصور.. السلطات المصرية تضبط مصنعا ينتج الجبن من معجون حوائط !
بالصور.. السلطات المصرية تضبط مصنعا ينتج الجبن من معجون حوائط !

وأكد أنه حتى اللحظة لم تثبت الواقعة، والعينات موجودة لدى المعامل المركزية بوزارة الصحة، ولم تظهر النتيجة حتى الآن، حتى يتسنى لنا التأكد من وجود دهانات في التصنيع من عدمه.

وقال الدكتور فيصل جودة إن الصحة لم تصدر أي بيانات تؤكد خلط الدهانات بالجبن المضبوط، مشيرا إلى أنه ليس مسؤولا عن أي تصريحات تصدر من أي جهة أخرى غير مختصة، وأن المعتمد بالنسبة للمواطن الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، وصفحة مديرية الصحة بالمنوفية.

وأضاف أن الكميات المضبوطة تظهر عليها علامات ظاهرية بالعفن، والمكان غير مرخص، ولا يخضع للرقابة الصحية ولا العاملين فيه، وأنه تم إصدار قرارات بغلق المصنع، موضحا أنه تم ضبط 5 شكائر من معجون الدهانات، في المكان ولكن خلطها من عدمه لم يتم إصدار أي نتيجة به حتى التصريحات.

وتابع أن هناك رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية في الصحة بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش في الأغذية.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من ضبط مصنع لإنتاج الجبن تبين أنه يستخدم معجون حوائط ومكسبات طعم غير صالحة.

المصدر: القاهرة 24

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