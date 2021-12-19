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بالصور.. السلطات المصرية تضبط مصنعا ينتج الجبن من معجون حوائط !

مال وأعمال

بالصور.. السلطات المصرية تضبط مصنعا ينتج الجبن من معجون حوائط !
Reuters
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تمكنت السلطات المصرية من ضبط مصنع لإنتاج الجبن تبين أنه يستخدم معجون حوائط ومكسبات طعم غير صالحة.

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وأوضحت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة تلا الذي تمكن من ضبط المصنع، تفاصيل الحادثة، وقالت "إنهم تلقوا اخبارا عن مصنع لتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، حيث انتقلت قوة من رئاسة المركز والصحة والتموين"، لافتة إلى أن "المصنع مقام على ارض فضاء خالية وحاول العاملون به الهروب ومنعهم من الدخول وتهريب بعض المنتجات، في حين أنه بعد الدخول، تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات يحملن فرش حمام لتنظيف قطع الجبن من العنف".

وأشارت هناء عقيلة إلى أنه "يتم استخدام بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان معاز مخزنة في أجولة وملقاة في مياه صرف صحي"، موضحة أنه تم تقدير المنتجات بنحو 37 طنا منهما 15 طن جبن مشكلة عليها عفن وملقاة في الأرض في الأتربة.

بالصور.. السلطات المصرية تضبط مصنعا ينتج الجبن من معجون حوائط !
elbalad

وأكدت أنه تم التحفظ على الكميات وأخذ عينات لتحليلها من قبل معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة، مشيرة إلى أن الأدوات المستخدمة في التصنيع لا تصلح ولا يوجد أي إجراءات صحية، وأن الاسم النهائي للمنتج مدون عليها اسم جنيد بلدي المنسف.

بالصور.. السلطات المصرية تضبط مصنعا ينتج الجبن من معجون حوائط !
elbalad

ولفتت إلى أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة حيث سيتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع.

بالصور.. السلطات المصرية تضبط مصنعا ينتج الجبن من معجون حوائط !
elbalad

المصدر: "صدى البلد"

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