مصر.. طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله داخل الجامعة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لطالب بأحد المعاهد في القاهرة، ظهر فيه وهو يخلع سرواله، بعدما رفض أحد أفراد الأمن دخوله إلى المعهد ببنطال مقطع.

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فأقدم الطالب على خلع بنطاله، تنفيذا لتوجيهات الأمن، وليدخل إلى المعهد مرتديا ملابس داخلية، قائلا "فاكرني بهزر أنا هخش بالكلسون"، أما عن أمن المعهد، فلم يتدخل في الواقعة، وسمح له بالدخول.

وكان قد تم منع البناطيل المقطعة داخل الجامعات، بعد انتشارها بشكل لافت، بين الطلاب، وهو ما لا يليق بالحرم الجامعي، ويعد مخالفا للعادات والتقاليد المتعارف عليها.

وفي سياق آخر، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب الذي لم يحصل على لقاح كورونا لن يتم السماح له بدخول امتحان منتصف العام، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقدم من لديه موانع للحصول على التطعيم شهادة PCR، تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستقام في موعدها.

المصدر: القاهرة 24