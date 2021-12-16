تفاصيل القبض على أكبر شبكة جنسية داخل ناد مشهور.. ومحاولة هروب فتاة بالقفز من النافذة

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن تفاصيل القبض على أكبر شبكة جنسية داخل ناد مشهور، بعد قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات.

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وأضافت التحريات أن العاملات بالنادي الصحي يقمن بإغراء المترددات على المكان واستدراجهن لممارسة الرذيلة بمقابل مادي 500 جنيه في الجلسة الواحدة، واستطاعت الأجهزة الأمنية كشف حقيقة القائمين على النادي ومداهمة المكان الذي تم استخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار ممارسة الرياضة وجلسات المساج.

وذكرت التحريات أن مالك الجيم تمكن من الهرب بمجرد اقتراب الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتم القبض على مدير النادي و3 سيدات وقاصرتين وصبي لتقديم المشروبات للمترددين على المكان.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا باستخدام صالة الألعاب الرياضية في ممارسة الأعمال المنافية للآداب واعترفت الفتاتان القاصرتان بأن مالك النادي قام باستغلالهما في ممارسة الرذيلة بمقابل مادي.

وقالت التحريات: "أثناء القبض على المتهمين قامت إحداهن بالقفز من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهروب، مما أدى إلى إصابتها بكسر في اليد وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، كما تم ضبط مبلغ مالى ودفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادي".

وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه داخل النادي الصحي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق.

المصدر: المصري اليوم