مصر.. أول رد من فنانة مشهورة بعد اتهامها بإيحاءات فاضحة

ردت الفنانة المصرية المشهورة مها أحمد، على تقديم بلاغ ضدها يتهمها بالفسق والفجور، وذلك بعد ظهورها في لايف مع شاب ممن يدعون للمثلية.

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وأكدت مها أحمد، في تصريحات صحفية، أنها ليس لديها علمًا بهذا البلاغ، مشيرة إلى أنها لا تهتم بمثل هذه الأخبار.

وقالت مها أحمد: "أنا معنديش فكرة بالكلام ده، وأول مرة أسمعه ولا أهتم به، هما موتولي ابني قبل كده، فلذلك لا أهتم بالشائعات".

ومن جانبه، قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ إلى نيابة قصر النيل، لاتخاذ إجراءاتها نحو التحقيق، والاطلاع على المستندات المقدمة للنيابة.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، في الأيام الماضية، ببلاغ ضد الفنانة مها أحمد يتهمها فيه بنشر الفسق والفجور، وذكر في بلاغه، أن المشكو في حقها خرجت علينا من خلال تطبيق يدعى ميجو لايف ببث مباشر، مرفق بالأسطوانة المدمجة التي سنتقدم بها بالتحقيقات.

وتابع أشرف فرحات: رافق مها أحمد شاب ممن يدعون المثلية، وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه، وأخذوا يجرون حوارًا، مع أحد الأشخاص، بدعوى أنه طبيب صيدلي مدعيًا بأنه سيدة.

المصدر: أخبار اليوم