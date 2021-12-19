بالفيديو.. استنفار أمني إسرائيلي عند باب العامود بدعوى الاشتباه بمحاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن
Reuters AMMAR AWAD
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استنفرت القوات الأمنية الإسرائيلية عند باب العامود في مدينة القدس بدعوى الاشتباه بمحاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن وهروبه من المكان.
ولاحقا أعلنت القوات الأمنية الإسرائيلية عن اعتقال أحد الشبان في البلدة القديمة.
المصدر: RT
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