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بالفيديو.. استنفار أمني إسرائيلي عند باب العامود بدعوى الاشتباه بمحاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن

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بالفيديو.. استنفار أمني إسرائيلي عند باب العامود بدعوى الاشتباه بمحاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن
Reuters AMMAR AWAD
الشرطة الإسرائيلية في القدس
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استنفرت القوات الأمنية الإسرائيلية عند باب العامود في مدينة القدس بدعوى الاشتباه بمحاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن وهروبه من المكان.

ولاحقا أعلنت القوات الأمنية الإسرائيلية عن اعتقال أحد الشبان في البلدة القديمة.

 

المصدر: RT

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