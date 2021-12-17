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مسؤول عسكري ليبي ينفي لـRT أنباء زيارة نجل حفتر إلى تركيا

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مسؤول عسكري ليبي ينفي لـRT أنباء زيارة نجل حفتر إلى تركيا
/ Facebook
العقيد صدام خليفة حفتر
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نفى مصدر عسكري ليبي مسؤول في تصريحات خاصة لـRT أن يكون العقيد صدام خليفة حفتر قد زار تركيا مؤخرا.

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ووصف المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن اسمه هذه الأنباء بالعارية عن الصحة.

وأضاف المصدر أن العقيد صدام خليفة حفتر ليس عضوا باللجنة العسكرية "5+5" حتى يتوجه إلى تركيا.

وأشار إلى أن أي زيارة لتركيا من قبل الجيش الليبي تكون ضمن اللجنة العسكرية فقط.

وأفادت أنباء متفرقة بأن صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر قام بزيارة إلى مدينة إسطنبول التركية الأربعاء بالتزامن مع زيارة وفد برلماني ليبي.

ونشر الناطق باسم لواء الصمود احميدة الجرو على موقع "فيسبوك" تدوينة قال فيها: "بوساطة قطرية صدام ولد حفتر يتواجد الآن في تركيا".

كما نشر حساب على "تويتر" يحمل اسم "The New Libya Report" صورا أكد أنها لمسارات طيران توثق وصول نجل حفتر إلى تركيا بشكل متزامن مع زيارة الوفد البرلماني الليبي.

المصدر: RT

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