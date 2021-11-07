صحيفة إسرائيلية: نجل خليفة حفتر زار تل أبيب سرا للحصول على الدعم والمساعدة العسكرية

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن صدام خليفة نجل قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، "زار تل أبيب سرا سعيا للتطبيع الدبلوماسي والحصول على مساعدة عسكرية".

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: "مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الليبية في أواخر ديسمبر، وصل صدام حفتر إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، لعقد اجتماع سري".

وأضافت: "يوم الاثنين الماضي أقلعت طائرة خاصة "داسو فالكون" فرنسية الصنع P4-RMA من دبي ووصلت إلى مطار بن غوريون.. وقضت هناك 90 دقيقة، ثم واصلت طريقها إلى ليبيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة تعود لخليفة حفتر وتستخدم لنقل أفراد عائلته ومساعديه.

وحسب الصحيفة، فإن غاية حفتر الابن كانت الحصول على دعم عسكري ودبلوماسي من إسرائيل، مقابل التعهد بإقامة علاقات دبلوماسية معها في حال تشكيل حكومة مصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وكشف محلل الشؤون الأمنية والاستخباراتية في صحيفة "هآرتس" يوسي ميلمان يوم الأحد أنه لم تتضح الجهة التي التقاها صدام حفتر في إسرائيل، مشيرا إلى أن والده كان قد أجرى في الماضي اتصالات سرية مع إسرائيل، شملت مندوبين عن جهاز "الموساد" ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ورجح أن الزيارة مرتبطة بالانتخابات الليبية.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه لم يصدر أي تعليق من حفتر أو الجانب الإسرائيلي بشأن الزيارة، علما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا.

מטוס מנהלים בשימוש אנשיו של הגנרל הלובי ח'ליפה חפתר (P4-RMA), ששולט במזרח לוב, נמצא בדרכו לנתב"ג מדובאי. בהמשך ימריא למצרים. הגנרל חפתר נהנה מתמיכת רוסיה, מצרים, איחוד האמירויות, ירדן, צרפת ובעבר נטען שגם ישראל מסייעת לו @kaisos1987pic.twitter.com/nNwrKO2sVF — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) November 1, 2021

المصدر: صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية