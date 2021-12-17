 
مباشر

مقتدى الصدر: نحتاج لاستيراد التجربة المصرية الجديدة وليس الحفلات الراقصة

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر: نحتاج لاستيراد التجربة المصرية الجديدة وليس الحفلات الراقصة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzb7

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بيانا انتقد فيه ما وصفه باستيراد الحفلات الراقصة من مصر والتي لا تتوافق مع الدين والأعراف والعادات الاجتماعية العراقية.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. رجل دين عراقي يهاجم محمد رمضان والأخير يرد
بالفيديو.. رجل دين عراقي يهاجم محمد رمضان والأخير يرد

وقال الصدر في بيان على موقعه الرسمي: "التجربة المصرية الجديدة هي ما يجب استيرادها لعراقنا الحبيب وأعني بها الحملة الخدمية والإعمار الذي بدأ بالتطور تدريجيا في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال بعض المتبينات والأفكار التي أوعز بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بعد أن كانت مصر تحت الأنقاض والآن تحاول كفكفة جراحها وأعمار ما اندثر منها بخطط مدروسة ومنظمة وبرقابة صارمة وخطة أمنية تحاول من خلالها إبعاد شبح الإرهاب والتطرف وإعطاء الجيش المصري دوره الفاعل في ذلك".

وأضاف: "أما أن نحاول استيراد الحفلات الراقصة التي لا تتوافق مع ديننا وعقيدتنا واعرافنا المجتمعية في عراقنا الحبيب فهذا الأمر بعيد كل البعد عن التعاطي بعقلانية وبعيدة عن الواقع عن حب الوطن".

يذكر أن الفنان المصري، محمد رمضان أثار تفاعلا واسعا بعد إقامته حفلا في العراق، الأسبوع الماضي وسط انتقادات شخصية له وعن كلفة الحفل رد عليها الفنان بتعليق على صفحته الرسمية بانستغرام.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا