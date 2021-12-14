بالفيديو.. رجل دين عراقي يهاجم محمد رمضان والأخير يرد

هاجم جعفر الإبراهيمي، الرجل الديني الشيعي المعروف في العراق، الفنان المصري محمد رمضان بسبب حفله الأخير الذي أقامه في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال الإبراهيمي خلال إحدى خطبه: "واردات حفلة محمد رمضان في بغداد 4.5 مليار دينار عراقي (3.1 مليون دولار تقريبا)، وهذه الأموال التي صرفت على مخنث داعر أسود خبيث، تشكل انتكاسة يجب ألا تمر بسلام".

ورد رمضان عليه مرفقا الفيديو قائلا: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله".

وأضاف: "عموما، أنا مسامح حبا واحتراما للشعب العراقي، وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان والطوائف".

يذكر أن الحفل الذي أقامه محمد رمضان في بغداد، أثار جدلا واسعا، وطالبت بعض الأطراف بمنعه ومحاسبة مستضيفيه.

المصدر: RT