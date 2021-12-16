 
مباشر

ليبيا.. لجنة "5+5" تعمل على إعداد جدول حقيقي بأعداد "المرتزقة" وآليات خروجهم من البلاد

أخبار العالم العربي

ليبيا.. لجنة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz2h

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" تعمل على إعداد جدول حقيقي بأعداد "المرتزقة" وآليات خروجهم من ليبيا.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة توصي ليبيا بمنع سفر 20 عسكريا
الأمم المتحدة توصي ليبيا بمنع سفر 20 عسكريا

وأضاف اللواء خالد المحجوب أن "الانتخابات هي رغبة ليبية خالصة للخروج من مأزق تكرار المراحل الانتقالية التي حملت العديد من المشاكل".

وأردف في تصريحات متلفزة "الليبيون أصبحوا يشكون في إدارة المجتمع الدولي بشأن الانتخابات الليبية".

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" "تعمل على إعداد جدول حقيقي بأعداد المرتزقة وآليات خروجهم من ليبيا".

ناصر حاتم

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا