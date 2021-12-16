الأمم المتحدة توصي ليبيا بمنع سفر 20 عسكريا

ذكرت مصادر مطلعة أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أوصت بمنع 20 عسكريا من السفر إلى خارج البلاد، بعد مشاركتهم باقتحام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

إقرأ المزيد

وكانت العاصمة الليبية قد شهدت ليلة البارحة توترات أمنية تمثلت في دخول قوة عسكرية مجهولة إلى مقرات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، بعد يومين من وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز إلى ليبيا، ولقائها عددا من الشخصيات الحكومية، للدفع بالعملية السياسية في البلاد.

وتوجهت ويليامز اليوم الخميس إلى مدينة سرت وسط البلاد، عبر الطريق الساحلي للقاء مسؤولين محليين، إلى جانب وفدي اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وتطرح تطورات الأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد خاصة بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة في مدينة سبها والتوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس تساؤلات عدة حول مصير الانتخابات المزمع إجراؤها في الـ 24 من شهد ديسمبر الجاري، في ظل رفض أطراف سياسية لها، وتمسك الشارع الليبي بها.

حاتم ناصر

المصدر: RT