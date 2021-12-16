تظاهرة في بغداد احتجاجا على حفل محمد رمضان الأخير (فيديو)

تظاهر العشرات في بغداد، اليوم الخميس، احتجاجا على حفل الفنان المصري محمد رمضان الذي أقيم في العاصمة العراقية.

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وذكر مراسل RT، أن المحتجين رفعوا شعارات تندد بحفل رمضان وطالبوا بوضع حد لما وصفوه بـ"الفسق والمجون"، وحملوا حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية ذلك.

وأضاف، أن المحتجين رفعوا شعارات دينية وهددوا بملاحقة مستضيفي هكذا حفلات.

وقبل أيام هاجم جعفر الإبراهيمي، الرجل الديني الشيعي المعروف في العراق، الفنان المصري محمد رمضان بسبب حفله الأخير الذي أقامه في بغداد الأسبوع الماضي.

يذكر أن الحفل الذي أقامه محمد رمضان في بغداد، أثار جدلا واسعا، وطالبت بعض الأطراف بمنعه ومحاسبة مستضيفيه.

المصدر: RT