"الفيضة الصغرى" تضرب مصر

واصلت الأمطار الغزيرة ضرب سواحل محافظة الإسكندرية في مصر اليوم الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة حيث وصلت إلى حد الصقيع مع نشاط للرياح وذلك في ثالث أيام نوة "الفيضة الصغرى".

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وتأتي موجة الطقس المضطرب تزامنا مع ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى، في الوقت الذي أعلنت فيه أجهزة المحافظة رفع حالة الطوارئ للتعامل مع تداعياتها.

من جانبها، نفت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر، وجود تأثير على الملاحة البحرية حتى يوم السبت المقبل، منوهة إلى الاضطراب الكامل في حركة الملاحة البحرية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن أمواج البحر المتوسط ترتفع بمعدل 5 أمتار يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى تسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد، في حالة عدم الاستقرار الجوية.

وكان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس للطلاب والمعلمين، لإتاحة الفرصة لرجال الصرف الصحي لسحب المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بالمحافظة بعدد من سيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة في الشوارع والأنفاق وخاصة في المناطق الساخنة التي تتعرض لتراكم المياه دائما.

من جانبها أعلنت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، للتعامل مع حالة الطقس المضطرب.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، انعقاد غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

الجدير بالذكر أن نوة الفيضة الصغرى هي إحدى نوات الشتاء العنيفة، وتستمر لمدة 5 أيام وتأتي من الاتجاه الشمالي الشرقي وتكون ممطرة غالبا.

المصدر: الأهرام