مصر.. تحذير للمواطنين من الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، في بيان عاجل من حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء انخفاضا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة.

إقرأ المزيد

وأكد البيان، انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يؤثر على البلاد غطاء سحابيا كبيرا غدا على شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية العربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين؛ لتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بينما يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة ليلا.

المصدر: الوطن