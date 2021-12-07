مصر.. مسؤول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء لهذا العام (فيديو)

أفاد رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق في مصر أحمد عبد العال بأن فصل الشتاء في مصر لم يبدأ حتى الآن.

وصرح عبر قناة "النهار" المصرية بأن "العالم يشهد تغيرات مناخية خاصة هذا العام حيث به حالات من عدم الاستقرار".

وأضاف أن "الخريف من أجمل فصول السنة، ولكن يتواجد به بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

وأردف قائلا إنه "ووفق البيانات المناخية المتوفرة فإن الشتاء هذا العام مع التغيرات المناخية لن يكون به برودة شديدة، والأمطار ستكون أقل من المعتاد".

أما عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الحالية، فقد أوضح المسؤول المصري السابق أن الرياح التي قدمت من الجنوب الغربي محملة بالأتربة بدأت يوم الاثنين على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أنه التحسن التدريجي سيبدأ يوم الخميس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية