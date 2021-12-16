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"سانا": تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في ريف حلب

أخبار العالم العربي

Reuters
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أفادت وكالة "سانا"، بأنه تم تحرير خمسة مختطفين اليوم الخميس كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

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وقالت "سانا" إنه "لدى وصول المختطفين المحررين إلى ممر أبو الزندين غرب مدينة الباب قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم".

من جهتهم، عبر ذوو المحررين عن فرحتهم بلقاء أبنائهم معربين عن "ثقتهم المطلقة بالجيش العربي السوري لمواصلة محاربة الإرهاب وتحرير جميع المخطوفين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع البلاد".

المصدر: "سانا"

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