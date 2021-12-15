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التحالف العربي يعلن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان أطلقها الحوثيون من اليمن (صور)

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان أطلقها الحوثيون من اليمن (صور)
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن.

وقال التحالف في بيان له إن "مقذوفا معاديا سقط بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان".

وأضاف أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت عن استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط السعودية، وأهداف حيوية أخرى.

المصدر: "واس"

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