ليبيا.. اشتباكات في مدينة سبها تعطل الدراسة والمصالح الحكومية

قالت مصادر في مدينة سبها الليبية، إن الدراسة في مدارسها وجامعتها توقفت، كما أغلقت المصالح الحكومية أبوابها بسبب الاشتباكات بين قوة أمنية تابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الحركة تبدو منحصرة في أطراف المدينة فقط ومعدومة بوسط سبها، حيث دارت المواجهات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، والتي أدت إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، تلقيا على إثرها العلاج في مركز سبها الطبي.

كما تداول نشطاء من سبها، عبر موقع "فيسبوك"، مقاطع فيديو منسوبة لتلك الاشتباكات حيث سُمع فيها دوي طلقات أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وجاءت تلك المواجهات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة، تابعة لقائد مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة لها مساء أمس الاثنين.

وذكرت المديرية أن القوات، مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، اقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

كما حدثت تلك التوترات بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، مع المكلف بمهام قائد القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري في مدينة سرت، حيث تحدثت رئاسة الأركان عن الوصول إلى تفاهمات منها "عدم الاحتراب الداخلي، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، ووضع خطة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة، ووضع آليات لتوحيد المؤسسة العسكرية".

ناصر حاتم

المصدر: RT