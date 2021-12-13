الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry4z
أفاد مراسلنا بأن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم.
وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اليوم الاثنين، تظاهرات، تلبية لدعوات أطلقتها نشطاء سياسيون ونقابات اليوم الاثنين، للتجمع والتوجه نحو القصر الجمهوري، وذلك للتعبير "عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة".
وأكدت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في بيان في وقت سابق اليوم الاثنين، وقوفها مع "الشعب السوداني في سعيه للحرية، والسلام، والعدالة في مظاهرات اليوم"، وأعربت عن ترحيبها بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.