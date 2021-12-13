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رئيس الوزراء المصري: الفساد عقبة أمام التنمية

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء المصري: الفساد عقبة أمام التنمية
Globallookpress
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة.

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ودعا مدبولي، في كلمته بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مؤكدا أن الفساد ليس فقط شأنا محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.

ولفت إلى أن دستور مصر 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية، بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.

المصدر: الشروق

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