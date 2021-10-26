مصر.. مكاسب بالمليارات في البورصة خلال دقائق بعد قرار السيسي

قفزت البورصة المصرية بشكل ملحوظ بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلسات التداول عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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وربح رأس مال البورصة السوقي خلال الدقائق الأولى من التعاملات نحو 4.8 مليار جنيه، وسط دخول قوي من المستثمريين الأجانب والعرب للسوق، خاصة أن القرار يبعث رسالة طمئنة للمستثمريين الأجانب بعدم إتخاذ اية إجراءات استثنائية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13503 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4414 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3321 نقطة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك انهاء حالة الطوارىء ، قائلاً " مصر اصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ، وانطلاقا من ذلك قرر لأول مرة منذ سنوات إلغاء تمديد الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.

قانون الطوارئ في مصر كان صدر في عام 1958 تحت رقم 162، وقد طبق أثناء حرب عام 1967، وجرى إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرا في عام 1980.

ومنذ ذلك الحين مدد العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 سنوات وفق ما ينص عليه الدستور، وظل هذا القانون ساري المفعول طيلة فترة حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

المصدر: القاهرة 24