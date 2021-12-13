اليمن.. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان رئيس هيئة العمليات الحربية

نعت وزارة الدفاع اليمنية وهيئة الأركان العامة إلى الشعب اليمني وقواته المسلحة مقتل قائد هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع، اللواء ناصر الذيباني، أثناء المعارك بأطراف محافظة مأرب.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، "ان القائد البطل ناصر الذيباني كان أحد القادة الأوفياء الذين وهبوا حياتهم وكل أوقاتهم للوطن ومن أوائل الضباط الأحرار الذين لبوا نداء الواجب وهبوا للذود عن شرف الجمهورية، وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة والجمهورية، وبصمات خالدة في اعادة بناء القوات المسلحة، وبدأ مسيرته النضالية من صحراء الربع الخالي في وضع النواة الأولى لإعادة تشكيل هيئات ودوائر الجيش ووحداته وقيادته ومناطقه".

وأشارت الوزارة إلى أن الذيباني قاد عددا من معارك التحرير في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصنعاء وشبوة، وكان مثالا رائعا في القيادة والجندية، ومدرسة في التخطيط والادارة والعمل الميداني والتكتيك القتالي، وحظي بحب وتقدير قيادته وجنوده.

وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن" صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولجميع منسوبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وللقيادة السياسية والشعب اليمني كافة".

المصدر: سبأ