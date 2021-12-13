 
مباشر
عاجل
مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

العراق.. السجن عشر سنوات لأب باع ابنه مقابل 30 ألف دولار

أخبار العالم العربي

العراق.. السجن عشر سنوات لأب باع ابنه مقابل 30 ألف دولار
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry34

أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن عشر سنوات بحق أب باع ابنه مقابل 30 ألف دولار.

إقرأ المزيد
الداخلية العراقية تكشف ملابسات جريمة الجثة المتفحمة في البصرة
الداخلية العراقية تكشف ملابسات جريمة الجثة المتفحمة في البصرة

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "أحد أصدقاء الأب المجرم اتصل به وطلب منه شراء طفلا بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي لغرض التبني".

وأضاف، أن "الأب أبلغه أنه على استعداد لبيع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات".

وتابع المجلس: "بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم على إثرها القبض على الأب بالجرم المشهود".

وأشار إلى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 6/ أولا وخامسا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

 المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا