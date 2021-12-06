الداخلية العراقية تكشف ملابسات جريمة الجثة المتفحمة في البصرة
كشفت وزارة الداخلية العراقية وقائع الجريمة التي شهدتها محافظة البصرة، حيث تم العثور على جثة رجل متفحمة تبين أنه قتل على أيدي عائلته.
وقالت "خلية الإعلام الأمني" إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة كشفت جريمة القتل الغامضة لرجل محترق ومتفحم، مجهول الهوية والملامح، ملقى على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة.
وأضافت الخلية أن كشف الجريمة جاء نتيجة مواجهة زوجة القتيل وولديه بالأدلة فاعترفوا بالجريمة.
وأوضحت أنهم قتلوا المجني عليه أثناء نومه بإطلاق النار على رأسه من بندقية "جي. سي"، ثم نقلوه إلى الحديقة الخلفية للدار، وأضرموا النار في الجثة حتى تفحمت، كي يصعب التعرف على ملامحها.
وحول أسباب الجريمة، قالت الخلية إن مشكلات عائلية كبيرة بين أفراد الأسرة، "أدت إلى اتفاق الزوجة وولديها على تنفيذ جرمهم الشنيع".
وأشارات الخلية إلى أنه تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وإحالتهم للقضاء.
المصدر: RT
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