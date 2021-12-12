مجموعة من المستوطنين الملثمين يهاجمون حي الشيخ جراح ويحطموا زجاج سيارات فلسطينية (فيديو)

هاجمت مجموعة من المستوطنين الملثمين الليلة الماضية حي الشيخ جراح في القدس، وقاموا بتحطيم زجاج سيارات فلسطينية وألحقوا بها أضرار مادية.

وقبل أيام اقتحم مستوطنون إسرائيليون بناية سكنية في حي الشيخ جراح وهتفوا "الموت للعرب"، وبعد رد الأهالي عليهم بالتكبيرات اقتحمت القوات الإسرائيلية البناية واعتدت على سكانها بشكل عشوائي بالضرب، وفق "تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان".

المصدر: RT