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العراق.. موالون لحزب العمال الكردستاني يمنعون دوام الدوائر الحكومية في سنجار

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العراق.. موالون لحزب العمال الكردستاني يمنعون دوام الدوائر الحكومية في سنجار
Gettyimages.ru دييغو كوبولو
ينشط مقاتلو الحزب في مناطق عدة شمالي العراق
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن موالين لحزب العمال الكردستاني (التركي) في قضاء سنجار بشمال البلاد، منعوا الدوام في المؤسسات الحكومية بالقضاء.

وذكر مراسلنا، أن جماعة تدعى مجلس إدارة الذاتية والديمقراطية في قضاء سنجار، وجهت كتابا إلى جميع المؤسسات تحذر فيه  من الدوام في المؤسسات الحكومية.

العراق.. موالون لحزب العمال الكردستاني يمنعون دوام الدوائر الحكومية في سنجار

وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس "إلى جميع المنظمات في ناحية الشمال، نعلن في سنجار وضواحيها فرض إيقاف العمل في الدوائر الحكومية كافة وغير الحكومية وجميع المنظمات والمؤسسات دون استثناء في سنجار، ويمنع منعا باتا دوام أي موظف، ويستمر القرار إلى إشعار آخر".

وذكرت الوثيقة: "كل من يخالف الأمر سيتحمل المسؤوليات كافة، بدءا من اليوم الأحد 12 / 12 / 2021".

ومجلس إدارة الذاتية والديمقراطية في قضاء سنجار، هي جماعة موالية لحزب العمال الكردستاني (التركي) في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بشمال العراق.

المصدر: RT

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