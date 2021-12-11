 
مباشر

تونس: تسريب فيديو لحريق مقر النهضة.. والحركة تطالب بفتح تحقيق!

أخبار العالم العربي

تونس: تسريب فيديو لحريق مقر النهضة.. والحركة تطالب بفتح تحقيق!
Reuters
راشد الغنوشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxo3

علقت حركة النهضة التونسية في قناة "التاسعة" الخاصة، على بث شريط فيديو الحريق الذي وقع في مقرها، حيث بين الشريط اللحظات الأولى التي قام فيها سامي الصيفي بإضرام النار في جسده.

إقرأ المزيد
حركة النهضة: نرفض هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس ومحاولات إلغاء دستور 2014
حركة النهضة: نرفض هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس ومحاولات إلغاء دستور 2014

وأكدت النهضة في بيان لها أمس الجمعة، على أن النيابة العمومية قامت بحجز ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة، ووضعها على ذمة البحث، وهي النسخة الوحيدة.

ودانت الحركة عملية تسريب الفيديو، مشيرة إلى أنها قامت بإعلام النيابة العمومية وباشرت إجراءات التتبع. كما طالبت بفتح تحقيق في الغرض من تسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث، وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق.

واستنكرت الحركة بشدة عدم تدخل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بتونس "الهايكا"، "لوقف هذا العمل المشين من هذه القناة التلفزية التي دأبت على تشويه الحركة ونشر مغالطات تنال من صورة حركة النهضة وقيادييها ومناضليها، وآخرها بث فيديو الحريق، حيث لم تحترم القناة المذكورة آنفا حرمة الموت وآلام أهل الفقيد ووجع أبناء الحركة".

ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى التزام المواثيق المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا