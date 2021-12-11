تونس: تسريب فيديو لحريق مقر النهضة.. والحركة تطالب بفتح تحقيق!

علقت حركة النهضة التونسية في قناة "التاسعة" الخاصة، على بث شريط فيديو الحريق الذي وقع في مقرها، حيث بين الشريط اللحظات الأولى التي قام فيها سامي الصيفي بإضرام النار في جسده.

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وأكدت النهضة في بيان لها أمس الجمعة، على أن النيابة العمومية قامت بحجز ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة، ووضعها على ذمة البحث، وهي النسخة الوحيدة.

ودانت الحركة عملية تسريب الفيديو، مشيرة إلى أنها قامت بإعلام النيابة العمومية وباشرت إجراءات التتبع. كما طالبت بفتح تحقيق في الغرض من تسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث، وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق.

واستنكرت الحركة بشدة عدم تدخل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بتونس "الهايكا"، "لوقف هذا العمل المشين من هذه القناة التلفزية التي دأبت على تشويه الحركة ونشر مغالطات تنال من صورة حركة النهضة وقيادييها ومناضليها، وآخرها بث فيديو الحريق، حيث لم تحترم القناة المذكورة آنفا حرمة الموت وآلام أهل الفقيد ووجع أبناء الحركة".

ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى التزام المواثيق المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة.

المصدر: RT