مصر.. تفاصيل جديدة في قضية تعري سيدة في الشرفة بعد صراخ الجيران

كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة في قضية تعري سيدة في منطقة التجمع الأول في شرفة منزلها، حيث شاهدها الجيران، مما دفعهم لإبلاغ قوات الشرطة.

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وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن نفذت القانون حيال السيدة العارية، موضحا أنها أوكرانية الجنسية، مشيرا إلى أنها ارتكبت جريمة محرمة قانونًا وفق قانون العقوبات المصري، الذي ينص على أن ارتكاب مثل هذه الأفعال عبارة عن التحريض على الفسق والفجور في المجتمع وأن مرتكبها يقع تحت طائلة القانون.

وأضاف المصدر أن جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة تحقق في الواقعة بعد إخطار سفارة تلك السيدة التي تبين أنها من دولة أوكرانيا من أجل حضور ممثلًا عن السفارة تحقيقات النيابة معها أو تفويض مستشارًا قانونيًا لها.

وأشار إلى أن النيابة العامة سوف تستدعي لها مترجمًا ليتولى وسيلة التواصل الجيد بينها وممثل النيابة، حتى تفهم كافة الأسئلة والتهم المنسوبة إليها.

المصدر: الوطن