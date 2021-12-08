مصر تسجل 909 إصابات و56 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 889 إصابة و51 وفاة في اليوم السابق.

وأشار متحدث الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في مصر بلغ 365831 حالة منها 304156 حالة تم شفاؤها، و20877 وفاة.

المصدر: "رويترز"