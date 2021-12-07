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مصر.. 889 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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مصر.. 889 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
مصر.. 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة
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سجلت وزارة الصحة المصرية 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة يوم الثلاثاء ارتفاعا من 871 إصابة، و43 وفاة الاثنين.

وقال حسام عبد الغفار متحدث الوزارة إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء بلغ 364922.

وأضاف أن منهم 303368 حالة شفاء و20821 وفاة.

المصدر: رويترز

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