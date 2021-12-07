سوريا.. المئات يقبلون على التسوية في مدينة البوكمال

أعلن مسؤول في محافظة دير الزور بسوريا أن المئات يتوافدون إلى مركز التسوية في مدينة البوكمال بريف المحافظة من أجل تسوية أوضاعهم، وذلك منذ بدء العملية هناك صباح اليوم الثلاثاء.

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وأوضح المصدر أن المتوافدين على مركز التسوية هم من أبناء مدينة البوكمال والمناطق المحيطة بها، وكذلك من أبناء مختلف مناطق الجزيرة، بما فيها المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقوات الأمريكية. وأشار إلى أنه يوجد بينهم مدنيون مطلوبون وعسكريون فارون ومتخلفون عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وأكد أن حالة من الارتياح تعم أوساط الأهالي ومن تمت تسوية أوضاعهم بسبب هذه التسويات التي تتم بسهولة ويسر دون أي إعاقات.

وأعلن محافظ دير الزور، فاضل نجار، أمس الاثنين، أن عملية التسوية ستبدأ اليوم في مدينة البوكمال، وتوقع أن تشهد المدينة إقبالا على التسوية كما كان الحال في مديني دير الزور والميادين.

وذكر نجار، أنه ومنذ انطلاق عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور في 14 نوفمبر الماضي تجاوز عدد من تمت تسوية أوضاعهم في مدينتي دير الزور والميادين 11 ألف شخص.

المصدر: الوطن أون لاين