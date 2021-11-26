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سوريا.. تواصل عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)

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سوريا.. تواصل عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)
Reuters
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، بتواصل عملية التسوية للمسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية، وذلك في مركز مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي.

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سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)
سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)

وأضافت الوكالة أنه "في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء دير الزور استمرت اليوم عمليات التسوية في مركز مدينة الميادين بريف المحافظة الجنوبي الشرقي".

وأشارت الوكالة إلى "توافد العشرات من أبناء دير الزور منذ ساعات الصباح الأولى لتسوية أوضاعهم".

سوريا.. تواصل عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)

وكانت عملية التسوية الشاملة في محافظة دير الزور بشرق سوريا، قد بدأت في 14 من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء التسوية في درعا والإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في المحافظة الواقعة في جنوب سوريا.

سوريا.. تواصل عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)
سوريا.. تواصل عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)

المصدر: "سانا"

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