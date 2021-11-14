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سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)
Reuters
أرشيف
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد، ببدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء دير الزور التي تتضمن المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية.

وشملت التسوية حسب "سانا": "كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية".

سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)
سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)
سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)

وكانت محافظة درعا شهدت خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة في ريفها وعدة قرى تابعة للمحافظة.

المصدر: "سانا"

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