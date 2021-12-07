مراسلنا: انفجار كبير في محافظة البصرة العراقية وأنباء عن سقوط ضحايا

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا كبيرا ضرب محافظة البصرة جنوبي البلاد، وأشار إلى سقوط ضحايا.

ونقل مراسلنا عن مصدر تأكيده بأن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار البصرة ناجم عن عمل إرهابي بدراجة نارية مفخخة.

يتبع..

المصدر: RT