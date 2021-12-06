"متقرفوناش".. داعية مصري يرد على منتقدي اللاعب محمد صلاح بشأن تصريحاته عن الخمر (فيديو)

نشر مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج فيديو، شجب فيه منتقدي اللاعب محمد صلاح على تصريحاته الأخيرة حول شرب الخمر.

وقال مبروك عطية إن حديث محمد صلاح عن الخمر عادي جدا وحديثه لا يعني أنه إذا اشتهاها شربها.

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وأضاف: "أذكر الناس ببيعة سيدنا النبي للنساء، فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فنطقت هند بنت عتبة أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني الحرة لا تزني، الرسول لم يقل لها قولي حرام، فرد محمد صلاح عادي جدا".

وتابع قائلا: إلي ما عندوش علم يسكت".

وتابع: "لو الخمر شيء حلو مكانتش نفسه راحتلها، بالتأكيد علشان هي خبيثة، نفسه لا تريدها، لا يجب علينا التقول على الناس... مينفعش نقول خايف من الغرب، وبعدين غرب إيه اللي هيترجم حواره مع مذيع".

وقال: "الغرب لن يقف لصلاح على كلمة إحنا اللي بنقف على الكلمة، واحد يسأل آخر مبتشربش الخمرة ليه، قاله مبحبهاش، نقوم نتقول ونقول كلام لم يقوله، ومعروف أن الله أحل الطيب وحرم خبيث، وبعدين محمد صلاح مش داعية مع عمرو أديب".

وختم بالقول: "متقرفوناش في عيشتنا وتقرفوا الناس في عيشتها ودينها".

المصدر: RT + موقع "القاهرة 24" المصري