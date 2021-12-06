بوتين ومودي يعربان عن دعم بلديهما لسيادة واستقلال سوريا

أعربت روسيا والهند تمسكهما بسيادة واستقلال سوريا والعملية السياسية بالبلاد، مشددين على ضرورة عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

وجاء في بيان عن الكرملين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعربا في ختام محادثاتهما في نيودلهي عن دعهما الحازم للسلم والأمن والاستقرار في سوريا".

وأضاف البيان: "شدد الزعيمان على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

المصدر: "نوفوستي"