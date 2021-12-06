"كتائب القسام" تنعي مقتل أحد أفرادها خلال "الإعداد والتجهيز"

في بيان عسكري، نعت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" مقتل أحد عناصرها خلال ما وصفته بـ "الإعداد والتجهيز"، وهو ما فسرته وسائل إعلام فلسطينية بأنه انهيار نفق.

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وأفاد بيان لـ"كتائب القسام" بمقتل "المجاهد هاني سامي صلاح الذي استشهد خلال الإعداد والتجهيز".

وأوضح البيان أن هاني سامي صلاح، يبلغ من العمر 28 عاما، وهو من حي التفاح شرق غزة.

وقال البيان العسكري: "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين: المجاهد القسامي/ هاني سامي صبحي صلاح (28 عاما) من مسجد (أرض الرباط) في حي التفاح شرق غزة والذي ارتقى اليوم الاثنين 06/12/2021 خلال الإعداد والتجهيز".

المصدر: RT